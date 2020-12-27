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أخبار البلد

مجلس الصحفيين يفوّض النقيب لحل أزمة وزير السياحة ويحيل مستشارته الإعلامية للتحقيق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قرّر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، خلال اجتماعه الذي عُقد مساء أمس، السبت، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، إحالة الزميلة نيفين العارف، عضو النقابة والمستشارة الإعلامية لوزير السياحة والآثار، للجنة التحقيق النقابية، للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة لها من الزملاء المكلفين بمتابعة ملف السياحة والآثار، على أن تستدعيها لجنة التحقيق للمثول أمامها الأسبوع المقبل. 


وقرّر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة ضد الزميل إسماعيل جمعة، عضو الجمعية العمومية، إلى لجنة التسويات، على أن يتولى محمود كامل، وأيمن عبد المجيد، عضوا المجلس، التوفيق بين الزملاء، وفي حالة فشل التسوية يحال الزميل المشكو في حقه إلى لجنة التحقيق النقابية. 


وفوّض المجلس ضياء رشوان، نقيب الصحفيين لاستكمال الإجراءات الواجب اتخاذها لحل الأزمة مع وزارة السياحة والآثار، بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والزملاء. 

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