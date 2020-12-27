يهمنا لقمة عيش المواطنين.. برلماني يقترح تعديل قانون التأمينات للقطاع الخاص

أكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إصدار قانون العمل الجديد سيكون في مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه خضع لحوار مجتمعي بين جميع الفئات والطوائف المجتمعية.











وقال عبد الفتاح محمد بعد استلام كارنيه العضوية إن قانون العمل الجديد تم تأجيله في دور الانعقاد السابق وسيتم دراسته في البرلمان الجديد، مقترحًا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات ليكون تحت مظلة الدولة وأن تحكمه الضوابط.











واقترح أمين سر لجنة القوى العاملة إجراء تعديلات على قانون التأمينات فيما يتعلق بالقطاع الخاص، موضحا أن البعض تضرر من بعض البنود، وأن البرلمان دائما يتدخل للحفاظ على لقمة عيش المواطنين.











وشدد على ضرورة التوعية باي قانون يخص القوى العاملة، موضحًا أن "بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعي بالقانون الجديد، ونحاول حل هذه المشكلة من خلال المجلس للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء".









ويستقبل مجلس النواب اليوم، الأحد، النواب المنتخبين على المقاعد الفردية وعلى مدار 3 أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقًا لجدول محدد سلفا "الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب 5 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالي 90 نائبًا.





ويوم الاثنين 28 ديسمبر، سيتم استقبال نواب 10 محافظات هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، بإجمالي 108 نواب.





أما الثلاثاء 29 ديسمبر، فيتم استقبال نواب 12 محافظة هي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، بإجمالي 86 نائبًا.