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تعليم

رئيس جامعة طنطا: استعدادات قصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
مطرانية ملوى بالمنيا
مطرانية ملوى بالمنيا
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الغربية احمد علي
أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، إعلان حالة الاستعدادات القصوى بمستشفيات طنطا الجامعية بمختلف أقسامها بصفة عامة وفى أقسام الطوارئ والاستقبال وأمراض الصدر والباطنة والعنايات المركزة بصفة خاصة لتقديم الخدمات العلاجية، وسبل الدعم لمرضى فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن هناك خطة متكاملة لتطوير المستشفيات بالجامعة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة العلاجية المرضى إقليم الدلتا، مؤكدًا افتتاح مركز مكافحة الأمراض المعدية الشهر القادم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم الانتهاء من تجهيزات مركز مكافحة الأمراض المعدية، وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبي اللازم لمصابي كورونا.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية يضم 10 غرف عناية فائقة ومركزة، بالإضافة إلى 15 غرفة إقامة لاستقبال المرضى من الأطقم الطبية والتمريض بجامعة طنطا، والحالات الأخرى￼ على مدار 24 ساعة.
رئيس جامعة طنطا: استعدادات قصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا
رئيس جامعة طنطا: استعدادات قصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا
رئيس جامعة طنطا: استعدادات قصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا
رئيس جامعة طنطا: استعدادات قصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا
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