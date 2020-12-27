برلماني: قانون الإدارة المحلية على رأس أولوياتنا

قال محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور عن حزب مستقبل وطن، إنه سيكمل فى لجنة الإدارة المحلية، التي شغل منصب وكيلها في برلمان 2015 ، وسيكون قانون الإدارة المحلية على رأس إهتمامات اللجنة، لافتا إلى ان علاقة البرلمان مع الحكومة مشاركة وليست مغالبة.





وأضاف الحسينى فى تصريحات خاصة، أنه قدم استجواب خلال برلمان 2015 لوزارة الصحة وإستطاع الحصول على 500 مليون جنيه لتطوير مستشفي بولاق الدكرور، قائلا: "نستخدم ادواتنا البرلمانية لصالح الوطن والشارع المصري".





وتستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار محمود فوزي، نواب 5 محافظات هى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر، فسيتم استقبال نواب 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.





ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.





يذكر أن 230 نائبا من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهوا إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .



