بإجراءات احترازية .. مؤتمر البحوث التطبيقية الثالث غدا بجامعة القناة

أعلنت جامعة قناة السويس ، منع دخول حضور مؤتمر البحوث التطبيقية الثالث والذي تنظمه الجامعة للعام الثالث علي التوالي، بدون ارتداء كمامات، كما نبهت خلال توجيه الدعوة لضيوف المؤتمر علي اهمية الالتزام باماكن الجلوس المخصصة لكل ضيف، حفاظا علي مسافات التباعد الاجتماعي، وضمن الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة وفقا لتوجيهات وزارة الصحة في اطار خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا.





ويقام، غدا الاثنين، تحت عنوان "آفاق البحوث العلمية برؤية تطبيقية" (رسالتك فى ٥ دقائق)، مؤتمر البحوث التطبيقية الثالث بجامعة قناة السويس، بقاعة الاحتفالات الكبرى تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يشمل برنامج المؤتمر الجلسة الافتتاحية ثم الصالون الثقافى لتبدأ ثلاث عروض للأبحاث في مجال القطاع الطبى، قطاع العلوم الإنسانية، العلوم الأساسية، والتكريم والختام.





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