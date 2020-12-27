الجامعة المصرية الروسية تعلن نتائج مسابقة المذيع بحضور كبار نجوم الفن والإعلام

نظمت "الجامعة المصرية الروسية"، بالتعاون مع "الأكاديمية العربية لفنون الإعلام"، مسابقة "المذيع" التليفزيونى والإذاعى، لاكتشاف مواهب التقديم الإذاعى بين طلاب وخريجى كليات "طب الفم والأسنان، الصيدلة ، الهندسة، كلية الإدارة والتكنولوﭼيا المهنية والحاسبات" بالحرم الجامعى.





اقرأ أيضا |

شائعات بتوقف الدراسة في الجامعات.. والتعليم العالي: لا قرارات جديدة بشأن الامتحانات حتى الآن





وأكد الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن إدارة الجامعة حريصة على تعدد وتنوع الأنشطة لطلاب كليات الجامعة، خصوصًا بالتعاون مع الجهات المتخصصة والكيانات الكبيرة من ذوى الخبرة لاكتساب بعض المهارات الجديدة وإشباع هواياتهم.. مشيرًا إلى أن الجامعة ستستمر هذا العام فى ممارسة كل أنشطتها الطلابية "الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر"، بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب.





فى ذات السياق، أعلن الإعلامى الدكتور مصطفى الأدور رئيس الأكاديمية العربية لفنون الإعلام، أن مسابقة "المذيع" تقام لأول مرة فى الجامعات المصرية داخل "الجامعة المصرية الروسية" بمدينة بدر فى نسختها الأولى.. مشيدًا بالتعاون المثمر بين الأكاديمية و"الجامعة المصرية الروسية" فى نجاح مسابقة "المذيع" لعام (2020)، وحيادية لجنة التحكيم المكونة من كبار الفنانين ونجوم الإعلام والأكاديميين فى المسابقة لاختيار الفائزين.





من جانبه، أعلن الفنان طارق الدسوقى، رئيس لجنة التحكيم فى مسابقة المذيع، أنه تقدم للمسابقة (42) طالبا وطالبة من مختلف كليات "الجامعة المصرية الروسية" تم وصول (10) طلاب للتصفيات النهائية وهم: "نيرة عبدالحميد محمد "طب الأسنان"، مودة محمد"الصيدلة"، عزة عزام "طب الأسنان"، هناء أحمد"طب الأسنان"، حنين محمد "الإدارة والتكنولجيا المهنية"، ميار أسعد "الصيدلة"، محمد عيسى"الإدارة والتكنولجيا المهنية"، أحمد عبدالعزيز "طب الأسنان"، روضة عمرو "الإدارة والتكنولجيا المهنية".. كاشفًا أن الفائز من العشر الأوائل بلقب "المذيع" هو: محمد عيسى "الإدارة والتكنولجيا المهنية"، والفائزة بلقب "المذيعة" عزة عزام "طب الأسنان"، وحصلوا على جوائز تليفونات محمولة من "الشركة المتحدة للهواتف الذكية" .





فى سياق متصل، وجهت الفنانة القديرة نهال عنبر، عضو لجنة التحكيم فى مسابقة المذيع، رسالة للطلاب قالت فيها إنه على من يريد أن يمتهن مجال الإعلام فهو شىء ليس سهلًا؛ ولابد أن يصقل بعلوم المعرفة والمتابعة الجيدة بشكل مستمر لكل ما هو جديد على الساحة فى مختلف المجالات.. مضيفةً أنه عندما يريد الإعلامى أن يوجه رسالة أو معلومة عبر نافذته الإعلامية، يجب أن تكون المعلومة موثقة حتى لا يفقد مصداقيته أمام المشاهدين ويعزفوا عن مشاهدته؛ بسبب كارثة الأخبار المفبركة والتى تقضى على مستقبله المهنى.





فى نهاية الاحتفالية، أهدت الدكتورة هناء عبدالرحمن، رائد الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية درع الجامعة وشهادات تقدير لجميع أعضاء لجنة التحكيم على مجهودهم البارز وهم: "الفنان القدير طارق الدسوقى، الفنانة الكبيرة نهال عنبر، الإعلامى مصطفى الأدور رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لفنون الإعلام، طارق درويش رئيس جمعية رجال الأعمال المصدرين المصريين، الدكتورة رانيا يحيى بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومى للمرأة، الدكتورة حسناء الدمرداش الأستاذ بكلية الآثار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، الإعلامية ميرنا أمام المذيعة بال اف ام وخبيرة الإتيكيت، ومصطفى أليو رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للهواتف الذكية ومقدم جوائز المسابقة.. وقد أشرف على تنظيم المسابقة إسراء سمير مديرة العلاقات العامة بالجامعة المصرية الروسية، محمد عبدالله مدير رعاية الشباب بالجامعة المصرية الروسية.



