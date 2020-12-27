ضبط 1.5 طن ألبان فاسدة وتحرير 18 محضرا لمخالفات تموينية في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









وقال المحافظ إن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على جميع السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









من جانبه، قال اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، إن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية مع الإدارة الصحية والتموين وحماية المستهلك، شنت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد من البراميل بداخلها 1500 كيلو جرام من الألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محضر بشأنها، والتحفظ عليها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، كما تم تحرير ١٢ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية وعدم توافر اشتراطات صحية وبيئية.









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في سياق متصل، قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إيمانا من الشركة بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية تقوم الشركة بعدة حملات مكثفة لضبط الوصلات غير القانونية فى جميع أنحاء المحافظة.









وأضاف الشهاوى أنه تم تكليف لجنة من القطاع التجارى بالتنسيق مع مديرى الفروع والإدارة العامة للأمن بالشركة لسرعة ضبط جميع الوصلات غير القانونية بجميع المدن والقرى وقطع المياه على المتعدين لحين تقنين أوضاعهم.









وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية مع الشركة فى ضبط هذه المخالفات، وناشد جميع المواطنين التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل.









في سياق متصل، عقدت شركة المياه اجتماعا لمناقشة الإجراءات المتبعة بالشركة وفروعها فى ظل جائحة كورونا المستجد، وذلك لاعتماد دليل إجراءات العمل الموحد بالقطاع التجارى والخاصة بإجراءات النزاهة والشفافية وعمل ورش تدريبية لمعرفة طرق العمل بهذا الدليل.











وقال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة ماضية في التطوير المستمر في جميع القطاعات داخل الشركة من أجل توفير خدمة أفضل للمواطن المنياوي، فى ظل توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.









وتفقد الشهاوى محطة المياه الرئيسية بالمنطقة الصناعية ومحطة المعالجة الرئيسية بالمنطقة الصناعية ومحطة معالجة الصرف الصناعي ومحطة الصرف الصحي لمشروع 102 عمارة سكنية بالمنطقة الصناعية، وذلك فى إطار المتابعة الدورية للمحطات والاطمئنان على سير العمل فى ظل جائحة كورونا المستجد.











وأضاف أن الشركة قامت بعقد اجتماع آخر لمناقشة القوائم المالية للعام المالي 2019-2020 وخطة تطوير الخدمات داخل المحافظة وعمل حصر بالإنجازات التي تمت خلال العام فيما يخص محطات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات المختلفة داخل الشركة وضرورة الربط بين جميع القطاعات ببرامج تسهل التعامل بين جميع القطاعات، وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء.









وأوضح أن الاجتماع ناقش المستجدات فيما يخص تأسيس صندوق الزمالة للعاملين بالشركة ومناقشة حجم المصروفات والإيرادات الخاصة بالشركة وجهود الشركة المتخذة فيما يخص مواجهة كورونا والاحتياطات التي اتخذتها الشركة فيما يخص هذا الموضوع ومشاركة الشركة في أعمال رفع مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية.







