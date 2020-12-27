خبير أوبئة: تجربة 57 نوع لقاح كورونا على البشر .. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية تقوم بتجربة 57 لقاحا على البشر، منوها إلى أن تختلف اللقاحات في مراحلها سواء كان تطعيم أو اختبارات.





واشار إلى أنه عند تناول أول جرعة من تلك اللقاحات، يجب إعطاء المتلقى جرعة منشطة بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من تناوله، وتلك المدة تعتمد على نوع اللقاح وتصنيعه.





وأضاف إسلام عنان، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سي"، أنه يوجد لقاح "جونسون اند جونسون" سوف يحصل على الموافقة خلال شهر، لافتا إلى أن هذا اللقاح يتم تناوله من خلال جرعة واحدة.





ولفت إلى أنه يوجد فرق كبير بين طريقة التخزين والتوزيع، بحيث أنه يوجد بعض اللقاحات التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة وقت تخزينها، فيوجد لقاحات تختزن في درجات ما بين 70 و80، فتلك اللقاحات يلزم توزيعها خلال شهر واحد فقط.





وأشار عنان إلى أنه لم تتغير تكنولوجيا التصنيع المستخدمة في لقاح الإنفلونزا، ولكن يعتمد لقاح كورونا على الناقل الجيني، مضيفا أن الفيروس يشبه "كرة التنس"، يوجد بداخلها الشريط الجيني الذى يكون ذو فعالية أكثر، ولكنه أيضا يحتوى على العديد من الأُثار الجانبية، ومن هنا يحدث احمرار على الجلد، ارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة يوم أو يومين، فيكون الأثار الجانبية للقاح هذا الفيروس مثل الآثار الخاصة بكل تطعيم.





وأكد محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه يوجد لدى العديد من الأشخاص مخاوف من تناول تلك اللقاحات، وخاصة بعد إصدار اللقاح في 6 أشهر فقط، فهذا يبث الخوف والقلق لدى المواطن من ناحية الفعالية والتصنيع للقاح.





وتابع، أنه يلزم لإصدار أي لقاح 10 سنوات على الأقل، ولكن الدولة المصرية عملت توفير مليارات الجنيهات لقيام البحث العلمي على اللقاحات، وأيضا ساعدت توفير العينة البحثية لهذا اللقاح، وبالفعل ساهمت الدولة بشكل كبير على إصدار تلك اللقاح خلال 6 أشهر فقط.



