ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير أوبئة: تجربة 57 نوع لقاح كورونا على البشر .. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:17 م
اسلام عنان
اسلام عنان
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية تقوم بتجربة 57 لقاحا على البشر، منوها إلى أن تختلف اللقاحات في مراحلها سواء كان تطعيم أو اختبارات.

واشار إلى أنه عند تناول أول جرعة من تلك اللقاحات، يجب إعطاء المتلقى جرعة منشطة بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من تناوله، وتلك المدة  تعتمد على نوع اللقاح وتصنيعه.

وأضاف إسلام عنان، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سي"، أنه يوجد لقاح "جونسون اند جونسون" سوف يحصل على الموافقة خلال شهر، لافتا إلى أن هذا اللقاح يتم تناوله من خلال جرعة واحدة.

ولفت إلى أنه يوجد فرق كبير بين طريقة التخزين والتوزيع، بحيث أنه يوجد بعض اللقاحات التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة وقت تخزينها، فيوجد لقاحات تختزن في درجات ما بين 70 و80، فتلك اللقاحات يلزم توزيعها خلال شهر واحد فقط.

وأشار عنان إلى أنه لم تتغير تكنولوجيا التصنيع المستخدمة في لقاح الإنفلونزا، ولكن يعتمد لقاح كورونا على  الناقل الجيني، مضيفا أن الفيروس يشبه "كرة التنس"، يوجد بداخلها الشريط الجيني الذى يكون ذو فعالية أكثر، ولكنه أيضا يحتوى على العديد من الأُثار الجانبية، ومن هنا يحدث احمرار على الجلد، ارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة يوم أو يومين، فيكون الأثار الجانبية للقاح هذا الفيروس مثل الآثار الخاصة بكل تطعيم.

وأكد محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه يوجد لدى العديد من الأشخاص مخاوف من تناول تلك اللقاحات، وخاصة بعد إصدار اللقاح في 6 أشهر فقط، فهذا يبث الخوف والقلق لدى المواطن من ناحية الفعالية والتصنيع للقاح.

وتابع، أنه يلزم لإصدار أي لقاح  10 سنوات على الأقل، ولكن الدولة المصرية عملت توفير مليارات الجنيهات لقيام البحث العلمي على اللقاحات، وأيضا ساعدت توفير العينة البحثية لهذا اللقاح، وبالفعل ساهمت الدولة بشكل كبير على إصدار تلك اللقاح خلال 6 أشهر فقط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ انتشار الأوبئة: مصر ستكون البوابة الأساسية فى الشرق الأوسط لإنتاج اللقاحات.. فيديو

تعرف على القصة الكاملة لـ "لقاح موديرنا" بعد إعلان فاعليته ضد كورونا بنسبة تخطت 94% .. فيديو

أشد فتكا من كورونا.. أستاذ أوبئة يكشف تحذير الصحة العالمية من الملاريا

خبير: يجب ضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا بين الدول.. فيديو

إسلام عنان: يتم توافر لقاحات كورونا في الشرق الأوسط بداية من شهر مارس ..فيديو

مفاجأة.. أستاذ أوبئة: لا يوجد ما يثبت استمرار تأثير لقاحات كورونا 6 أشهر

ترشيحاتنا

بعد شرط الزمالك.. هل يوافق «سانت إتيان» على دفع 6 ملايين دولار لضم مصطفى محمد؟

بعد إصابتهم بكورونا.. اللجنة الطبية بالأهلي تكشف الحالة الصحية لـ السولية وقفشة وربيعة

بسبب حفل زفاف.. إصابة 50 من المدعوين بفيروس كورونا

اجتماع عاجل للجنة أزمة كورونا مساء اليوم للاستعداد لاحتفالات رأس السنة

السيسي يصدر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

حكم الشك في ترك ركعة .. رأيان للفقهاء اعرف الضوابط

Advertisements

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

راحوا العيال في غمضة عين.. اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة