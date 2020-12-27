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تعليم

نحن طلبة أصحاء.. تعليم القاهرة تحتفل باليوم العالمى للتأهب للأوبئة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:14 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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عبد العزيز جمال - ياسمين بدوي
احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمى للتأهب للأوبئة اون لاين لمواجهة فيروس كورونا، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية.

وأشار عطية في بيان له اليوم، إلى أن المديرية تعد المبادرات والندوات والزيارات ونشر حملات التوعية الصحية تحت شعار "نحن طلبة أصحاء".

وشدد مدير تعليم القاهرة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات وعدم السماح بدخول ديوان المديرية  ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس إلا بارتداء الكمامات والعمل على توفير المعقمات والمطهرات وبوابات التعقيم الإلكترونية والماسح الحرارى.

وأكد ضرورة تعقيم المدارس والدواوين بصفة مستمرة للوقاية والحد من انتشار الفيروس، كما أشار إلى أن إعداد الشعارات واللافتات التى تحث على التوعية والوقاية تهدف إلى رفع الوعى لدى العاملين والطلبة وأولياء الأمور والجمهور إلى جانب تفعيل قناة المديرية التعليمية ( أون لاين )، ومشاركة معلمى القاهرة المتميزين في جميع المواد الدراسية ونشر قنوات الوزارة ومنصاتها التعليمية ولينك بنك المعرفة والمكتبة الرقمية في جميع المدارس ومن خلال الموقع الرسمى للمديرية وصفحتها على الفيس بوك.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يوم 27 ديسمبر سيكون اليوم العالمى للتأهب للأوبئة بعد عام من المعركة العالمية ضد فيروس كورونا في محاولة لضمان الدروس المستفادة لكل أزمة صحية في المستقبل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاحتفال باليوم العالمى للتأهب للأوبئة يصادف نهاية عام شهد حدوث أمر مأساوى كان الناس يخشون حدوثه فقد انتشر فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وانتشر عالميا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمى.

وأشار إلى ضرورة الاستعداد للجوائح المستقبلية بينما نسعي جاهدين للسيطرة علي الجائحة الحالية والتعافي منها وأن الاستعداد والتأهب للجائحة هو استثمار سليم.
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