نائب: البرلمان القادم يجب أن يحدد أولويات المشاكل ويوفر حلولا سريعة لها

قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن مجلس النواب المقبل عليه أن ينوب عن المجتمع فى بلورة أهم مشكلاته وتحديد أولويات المشاكل التى يجب التدخل الفورى فيها.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على مجلس النواب القادم أن يطرح حلولا للمشاكل التى يعانى منها المجتمع ، و يتعامل معها بموضوعية بعيدا عن عصبية المكان ، بحيث يعمل لمصلحة مصر لأنها هى الباقية.





وكان قد عقد مجلس النواب يوم 15 ديسمبر الماضى جلسته الختامية الرابعة والأخيرة في دور الانعقاد العادي السادس بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وتم التصويت النهائي بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي.في وشركة لوك أويل اوفرسيز ايجبت ليميتد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بتمويل وتصميم وإنشاء وإستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما وافق على العديد من الاتفاقيات.

وفي ختام الجلسة ألقى وزير شئون المجالس النيابية كلمة أعرب فيها عن سعادته بتمثيل الحكومة في هذا المجلس وبلجانه وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس المجلس وأعضائه لتحقيق دورهم التشريعي والرقابي، كما وجه التهنئة لرئيس المجلس وأعضائه المنتخبين على تجديد ثقة الشعب فيهم متمنيًا لهم فصلًا تشريعيًا موفقًا بقوله: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة، والتهنئة موصولة للنواب الموقرين الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، ونتمنى لهم التوفيق فى الفصل التشريعي القادم".

كما وجه الشكر إلى وكيلي المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية وأمين عام المجلس ونائبه، ووجه الشكر للسادة النواب الذين لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات البرلمانية وأشاد بما بذلوه من جهد مضني طوال فترة عملهم بالمجلس قائلًا لهم "قد أديتم دوركم الوطنى بجد وإخلاص وتفانيتم لخدمة مصر وشعبها ولا شرف بعد ذلك ".

وختامًا نقل إلى رئيس المجلس وأعضائه بالغ تقدير دولة رئيس مجلس الوزراء للجهود المبذولة في الفصل التشريعي وتهنئة سيادته على انتهاء الفصل التشريعي الأول قائلًا: "نهنئكم على إنتهائه بتوفيق وسداد وأؤكد سعادتى الغامرة أن تتاح لى فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد لأشهد جهود دولتكم والأعضاء الموقرون ودوركم التشريعي والرقابي، ولقد حرصت وكل زملائى الوزراء ونوابهم بكل ما وسعنا الجهد واتسع الوقت على التواجد الدائم بجلسات مجلسكم الموقر ولجانه".



