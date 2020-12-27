استغلوا طفلة في أعمال الدعارة.. المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف لـ 3 متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 3 متهمين كونوا جماعة إجرامية للاتجار بالبشر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، في قصر النيل.









صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.





كشفت أمر الإحالة قيام المتهم إبراهيم .ا ، ومنال .م ، ونهى ع، بدائرة قسم قصر النيل بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا فى شخص طبيعي الطفلة ليلى ياسر بقصد استغلالها جنسيا بالاشتغال بأعمال الدعارة مستغلين ضعفها وحاجتها للإيواء.









وأضاف أمر الإحالة قيامهم بتحريض المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر 21 سنة، على ارتكاب الدعارة وساعدوها وسهلوا لها ذلك واستغلوا المجنى عليها بأن أعلنوا بطريقة من طرق الإعلان عن دعوة تتضمن الإغراء بالدعارة وعرضوا أمن وأخلاق وصحة وحياة طفلة للخطر.