سعد الحريري يطير إلى فرنسا للاحتفال بعطلة رأس السنة مع أسرته

غادر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الأحد، لبنان، إلى العاصمة الفرنسية باريس لقضاء عطلة رأس السنة مع عائلته، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.









وذكرت معلومات لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن سعد الحريري سيسافر إلى باريس لقضاء العطلة مع عائلته.











من جهتها، قالت صحيفة "الأنباء" إنّه تم تداول معلومات عن احتمال الحريري إلى باريس لقضاء فترة الأعياد، ما يؤكد غياب أي خرق محتمل أو أي استئناف لمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.









ولا يزال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متعثرًا، بعد تبادل الاتهامات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري.









ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية، عن مصادر من داخل المعارضة اللبنانية قولها إن "الأصابع الإيرانية واضحة في عرقلة الولادة الحكومية"، مؤكدةً أن هذا يظهر بسبب الضغوطات التي يمارسها "حزب الله" على الرئيس عون، للحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الجديدة، للإمساك بقرار الحكومة.









وأوضحت المصادر أن "الحكومة لن ترى النور إلا وفق التوقيت الإيراني، وبالتالي فإنه لا مواعيد محددة لإمكانية التوافق على الحكومة الجديدة".











وأكدت أنها في انتظار ما ستسفر عنه طبيعة التطورات الإقليمية وما يتصل منها بالوضع اللبناني.









وكان سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبناني المكلف، حذر في وقت سابق من خطورة تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث يمثل ذلك ضغطا على البلاد.