ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 6 آلاف كتاب مقلد داخل مكتبة بالأزبكية قبل بيعها لطلاب الثانوي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:42 م
المتهم
المتهم
Advertisements
كتب محمد صبري
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تمكن رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط كمية من الكتب الدراسية مقلدة ومنسوخة ومحظور تداولها داخل إحدى المكتبات بالأزبكية.

تلقى العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن إحدى المكتبات الكائنة بحي الأزبكية لقيامه ببيع وتداول الكتب الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمحظور تداولها بالأسواق وذلك بالمخالفة للقانون.

تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعُثر بداخل المكتبة على عدد ٦ آلاف كتاب خاص بالمراحل التعليمية الثانوية، وجميعها مقلدة ومنسوخة  ومحظور تداولها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة