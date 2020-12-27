ضبط 6 آلاف كتاب مقلد داخل مكتبة بالأزبكية قبل بيعها لطلاب الثانوي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تمكن رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط كمية من الكتب الدراسية مقلدة ومنسوخة ومحظور تداولها داخل إحدى المكتبات بالأزبكية.





تلقى العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن إحدى المكتبات الكائنة بحي الأزبكية لقيامه ببيع وتداول الكتب الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمحظور تداولها بالأسواق وذلك بالمخالفة للقانون.





تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعُثر بداخل المكتبة على عدد ٦ آلاف كتاب خاص بالمراحل التعليمية الثانوية، وجميعها مقلدة ومنسوخة ومحظور تداولها.





بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.