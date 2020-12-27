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منوعات

ضرب بالنعال وكؤوس المياه.. أغرب طرق الاحتفال برأس السنة حول العالم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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مريم صليب
أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات رأس السنة، والانتهاء من 12 شهر من عام ينتهي والاستعداد لاستقبال 12 شهرا أخرى في الحياة ننتظر أن تكون أفضل بعد عام مليء بالأحداث بدأت وانتهت عند نفس النقطة، وهي تفشي فيروس كورونا حول العالم.   

لكل دولة حول العالم طريقتها في الاحتفال بليلة رأس السنة، عادات وتقاليد متبعة في كل دولة تضفي نوعا من أنواع الخصوصية على الاحتفالات لتتميز به الدولة عن غيرها. 

وفي السطور التالية نعرض أغرب الاحتفالات بليلة رأس السنة في أكثر من دولة والتي تبدو غريبة بعض الشيء: 

- هولندا 
قد تبدو فكرة غريبة وغير منطقية إلا أن احتفالات الكريسماس بهولندا بها تقليد غريب وهو أن يقوم الصغار بترك أحذيتهم خارج المنازل مع بعض القش والسكر فيها انتظارا لسانتا كلوز وهداياه التي سيتركها لهم في عيد الميلاد.


وهناك الكثير من العادات لبعض الدول في الاحتفال بالعام الجديد تعتبر الأغرب نرصدها في هذا التقرير:

-المكسيك
الاحتفال بالكريسماس فى المكسيك يحمل في طياته افكارا خارج الصندوق تماما فهو يقوم على رمى البعض بـالأحذية، فيقوم الصغار بقذف بعضهم البعض بالأحذية بالشارع. 


- اسبانيا 
يعتمد الأسبان تناول 12 حبة من العنب في رأس السنة ظنا منهم أنها طريقة لجلب الحظ في العام الجديد.


تايلاند 
أما عن تايلاند المواطنون يقومون بحمل أكياس وكؤوس من المياه ويقذفونها في وجه كل منهم. 
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