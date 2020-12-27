ضربة موجعة لسموحة .. إصابة علي غزال بكورونا وغيابه عن موقعة الزمالك

تأكدت إصابة علي غزال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز .



وأعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، باستثناء على غزال لاعب الوسط الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا.



ويأتى غياب على غزال مؤثر بالنسبة للجهاز الفنى لسموحة بقيادة أحمد سامى فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل مستمر فى قيادة وسط ملعب الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يتمتع بها .



وكان على غزال انتقل إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .





وعلى الجانب الآخر ، تلقى مصطفى محمد، نجم هجوم نادي الزمالك، عرضا من نادي سانت اتيان الفرنسي للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في الوقت الذي يسعى مسئولو الأبيض إلى الحفاظ على قوام الفريق الأول بعد تعثر الدخول في الانتقالات الصيفية السابقة.

قال عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بـ نادي الزمالك، إن إدارة النادي الأبيض وضعت شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد خلال يناير المقبل.



وأكد سالم أن الزمالك حال حصوله على 6 ملايين دولار، سيوافق على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.