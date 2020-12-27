ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الطيران: تعقيم وتطهير المطارات بشكل دوري.. و116 كاميرا حرارية بصالات الركاب لقياس الحرارة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
أكدت وزارة الطيران المدني، تعقيم وتطهير جميع صالات الركاب داخل المطارات المصرية بشكل دورى ومستمر، بالإضافة إلى تعقيم عربات نقل الحقائب بعد كل استخدام، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب.


وأوضحت وزارة الطيران، أنه تم وضع ملصقات للتباعد الاجتماعى بين الركاب فى جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بجميع المطارات المصرية، وكإجراء وقائي يتم قياس درجة حرارة المسافرين وأطقم الركب الطائر، ومن تزيد درجة حرارته عن الطبيعي لا يسمح له بالدخول.


فضلا عن أنه تم تركيب 116 كاميرا حرارية بجميع المطارات المصرية لقياس درجة حرارة الركاب إلكترونيا وعن بعد أثناء مرورهم داخل صالات السفر والوصول، كما تم توفير أدوات التعقيم في جميع أنحاء المطار، حيث يتم تعقيم اليدين عند الدخول لصالة السفر والوصول، بالإضافة إلى وضع ملصقات ولوحات إعلانية للتوعية بجميع المطارات المصرية.


وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.


ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت.


ويتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة: وصول وسفر 23 ألف راكب اليوم على متن 204 رحلات جوية

مطار القاهرة: وصول وسفر 16 ألف راكب اليوم على متن 150 رحلة جوية

مطار القاهرة: وصول وسفر 104 رحلات اليوم لنقل 13 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 164 رحلة جوية تنقل 19 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 177 رحلة جوية تنقل على متنها 20 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 162 رحلة جوية لنقل 17 ألف راكب

ترشيحاتنا

بجاحة وتصعيد خطيرة.. تركيا تهدد باستهداف الجيش الليبي في جميع المناطق

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

بسبب كورونا .. ميدو يعتذر عن عدم الظهور في أوضة اللبس

بعد تعافيه من كورونا .. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن موسيمانى

ننشر أمر إحالة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في اقتحام الحدود الشرقية

رئيس دولة يثير الجدل حول لقاحات كورونا

Advertisements

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

راحوا العيال في غمضة عين.. اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة