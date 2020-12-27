وزير الطيران: تعقيم وتطهير المطارات بشكل دوري.. و116 كاميرا حرارية بصالات الركاب لقياس الحرارة

أكدت وزارة الطيران المدني، تعقيم وتطهير جميع صالات الركاب داخل المطارات المصرية بشكل دورى ومستمر، بالإضافة إلى تعقيم عربات نقل الحقائب بعد كل استخدام، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب.
وأوضحت وزارة الطيران، أنه تم وضع ملصقات للتباعد الاجتماعى بين الركاب فى جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بجميع المطارات المصرية، وكإجراء وقائي يتم قياس درجة حرارة المسافرين وأطقم الركب الطائر، ومن تزيد درجة حرارته عن الطبيعي لا يسمح له بالدخول.
فضلا عن أنه تم تركيب 116 كاميرا حرارية بجميع المطارات المصرية لقياس درجة حرارة الركاب إلكترونيا وعن بعد أثناء مرورهم داخل صالات السفر والوصول، كما تم توفير أدوات التعقيم في جميع أنحاء المطار، حيث يتم تعقيم اليدين عند الدخول لصالة السفر والوصول، بالإضافة إلى وضع ملصقات ولوحات إعلانية للتوعية بجميع المطارات المصرية.
وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت.
ويتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.