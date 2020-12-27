العيال راحوا فين؟.. مأساة أسرة تفقد 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية.. والدهم: اختفوا فجأة ومفيش مشاكل بينا وأمهم هتموت

اختفاء 3 شقيقات من أسرة واحدة في ظروف غامضة

مصدر أمني: خلافات بين الأب والأم معهن حول أسباب رفضهن للعرسان الأب: مفيش بينا أي مشاكل ولفيت عليهم المحافظات









اختفت 3 فتيات شقيقات من أسرة واحدة خلال الـ3 أشهر الماضية في ظروف غامضة بشكل مفاجئ بمنطقة منشية السلام بمدينة المحلة بمحافظة الغربية.





وسادت حالة من الحزن والفزع على وجوه أسر وعائلات المنطقة بسبب شيوع اختطاف الـ 3 فتيات في ظروف غامضة بشكل مفاجئ.





واستغاثت أسرة الفتيات برجال الداخلية بسرعة إيجاد أسباب اختفائهن، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه بعد تحرير بلاغ رسمي في 13 أكتوبر الماضي بديوان قسم شرطة ثالث المحلة الكبري.





بداية أحداث الواقعة بتلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتيات الثلاث بحدوث واقعة اختفائهن المفاجئة في ظروف غامضة في منتصف أكتوبر الماضي.





مصادر أمنية، أكدت أن سبب اختفاء الفتيات جاء نتيجة خلافات بين الأب والأم معهن حول أسباب رفضهما للعرسان وعدم رغبتهما في الزواج فاعتبرنه ضغطا عليهن ودفعهن للفرار من منزل أسرتهن بشكل مفاجئ.





والتقى "صدى البلد"، بوالدهم "عصام" الذي قال "بناتي "ياسمين ونرمين" تخرجتا في الجامعة ولا يوجد بيننا مشاكل أسرية ويوم الواقعة كانتا في طريقهما لمحل البقالة يشتريان بعض مستلزمات المنزل ومعهم شقيقتهم الصغري ندا وفجأة وبدون سابق إنذار اختفت آثار أقدامهم على الطريق ولم نعلم عنهم شىء حتي وقتنا هذا".





وتابع والد الفتيات الثلاث والدموع في عينيه "راحوا العيال في غمضة عين اختفوا فجأة .. لم يعد بناتي ال ٣ إلى بيتهم منذ ١٣ أكتوبر الماضى وحررنا محاضر وبحثنا عنهم بالأقسام والمستشفيات بجميع المحافظات، الأمر الذي تسبب في إصابة والدتهن بوعكة صحية بالغة، ألزمت علي اثرها الفراش تتألم منذ غيابهن عنها وفقدان الامل في عودتهن بعد أن ظلت البلدة بأكملها تبحث عنهم في كل مكان وتطبع الملصقات على المساجد والمستشفيات والمحلات وجميع الشوارع على أمل أن يصل الأهل إلى مكانهم".





وناشد الأب المكلوم وزير الداخلية و كافة المسئولين من يستدل على بناتهم إبلاغ الأجهزة الأمنيه والجهات المعنية وعودتهم سالمين الي احضانهم.





وفي المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية توجيهاته إلي رئيس النيابة الكلية بفتح باب التحقيق في الواقعه وسماع أقوال الأب والام والجيران حول اختفاء 3 فتيات فجأه.