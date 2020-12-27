وزارة الرياضة تعين مسئولا خاصا بكل ناد لمتابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

التقى صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان، وذلك في إطار الإجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع اللجنة لمتابعة الأوضاع علي الساحة الشبابية والرياضية.





وخلال اللقاء شدد وزير الرياضة على ضرورة متابعة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية على جميع الأنشطة والبطولات الرياضية وفقا للدليل الاسترشادى الصادر من وزارة الشباب والرياضة، مضيفًا ان اللجنة سيستمر عملها ما بعد الانتهاء من الاوضاع الحالية وانتهاء فيروس كورونا، وذلك للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة في المجالات الشبابية والرياضية، بالإضافة إلي الإهتمام بصحة الرياضيين المصريين ومتابعتهم بصفة دائمة لمساعدتهم.





ومن المقرر أن تقوم اللجنة بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للطب الرياضي، وتكثيف لجان للرقابة والمتابعة علي مراكز الشباب والأندية بالمحافظات المختلفة، مع توفير مسئول خاص بكل نادي للتعامل مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وسيتم تدريبهم بالتعاون مع وزارة الصحة مع التاكيد علي توفير غرفة اسعافات أولية، وتشديد العقوبات علي الاماكن التي لا تتبع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، نشر وتعميم الاكواد التي تم الاتفاق عليها، مع العمل علي توافر مسؤول بكل اتحاد يقوم بالتنسيق مع اللجنة الطبية بشأن فيروس كورونا.



