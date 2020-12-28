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برلمان

برلمانى: مجلس الشيوخ سيقدم كل خبراته لدراسة القضايا المهمة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى

قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة بيت الخبرة والتخصصات ، وسيقوم بمتابعة كل ما يحال إليه من مشروعات قوانين من الحكومة أو البرلمان.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيعطى كل خبراته وعلمه من الشخصيات المنتقاه فى خدمة ودراسة القضايا الهامة سواء تشريعية أو شأن عام.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك،  العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
 
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. 

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
 

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