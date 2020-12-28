برلمانى: مجلس الشيوخ سيقدم كل خبراته لدراسة القضايا المهمة





قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة بيت الخبرة والتخصصات ، وسيقوم بمتابعة كل ما يحال إليه من مشروعات قوانين من الحكومة أو البرلمان.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيعطى كل خبراته وعلمه من الشخصيات المنتقاه فى خدمة ودراسة القضايا الهامة سواء تشريعية أو شأن عام.



