مصر للطيران تسير 47 رحلة جوية للخارج.. فرانكفورت وميلانو أبرز الوجهات

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 47 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيّرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم لنقل نحو 4271 راكبًا، وسط زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية عن الأيام السابقة، مع حلول أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام.

، نيويورك، فرانكفورت، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوي، و15 رحلة داخلية إلى كل من أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، تنقل جميع هذه الرحلات 4271 راكبا، وذلك مع اتباع جميع الإجراءات

من بيروت، بغداد، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس،

وقالت الشركة، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم، إلى كل

وقالت الشركة، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم، إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول ، ميلانو، أمستردام ، نيويورك، فرانكفورت، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوي، و15 رحلة داخلية إلى كل من أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، تنقل جميع هذه الرحلات 4271 راكبا، وذلك مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتلتزم "مصر للطيران" بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.







كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.









وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت.







