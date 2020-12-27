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محافظات

محافظ بني سويف يتابع مستجدات شكوى عمال شركة الطوب الطفلي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:34 م
اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى الاتحاد المحلي لنقابات العمال، مستجدات شكوى عمال شركة الطوب الطفلي والتي تم طرحها خلال لقاء المحافظ بقيادات الاتحاد بعد إقرار التشكيل الجديد للاتحاد المحلي  لنقابات عمال بني سويف برئاسة عبد الفتاح فكري.

وتلقى المحافظ تقريرا من  رئيس الاتحاد متضمنا التطورات الأخيرة والإجراءات التي تم تنفيذها لحل المشكلة، والتي تم التنسيق فيها مع مدير عام القوى العاملة محمد طلعت، والتي تضمنت الإشارة إلى أنه في أعقاب تقدم 130 من عمال الشركة  بشكوى جماعية لمكتب العمل، يتضررون فيها من تأخر صرف مستحقاتهم  المالية منذ شهر مايو الماضي ، ومطالبين  فيها أيضًا بتشغيل المصنع التابع  للشركة.

وبعد إتباع الإجراءات  المقررة، قام مكتب العمل بإرسال استدعاء لرئيس مجلس الإدارة مرتين الأولى في أغسطس والثاني في سبتمبر ، ولم يحضر ، وبناء عليه تم تحرير محضر بذلك  تضمن الإشارة إلى عدم صرف الأجر للعمال طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفي 20 سبتمبر الماضي  طلب عدد من العمال المتضررين إحالة شكواهم إلى المحكمة العمالية المختصة ، وتم الاستجابة لمطلبهم  بإحالة الشكوى إلى المحكمة، وتقدم محامي العمال بطلب لمكتب العمل بتصريح من المحكمة  بتاريخ 3 نوفمبر الماضي لتسليم الملفات ، حيث يتم النظر حاليا في الشكوى أمام القضاء ، وجاري متابعة الموضوع  مع أطراف المشكلة.

من جانب آخر شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة استمرار  المتابعة المستمرة لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة لتكثيف الحملات المفاجئة على مستوى المراكز والمدن لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة حرصًا على  صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه العميد محمد أبو السعد مدير عام المرور فيما يتعلق بجهود  متابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات،والتأكيد على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام  بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين،وطالب المحافظ بأهمية الوعي بجهود الدولة المبذولة خلال الفترة الماضية،لتقليل عدد الإصابات، وضرورة التوعية  للمواطنين، حفاظا على سلامتهم.
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