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رياضة

قنبلة الموسم.. صحفي آس لصدى البلد: محمد صلاح أبلغني برحيله إلى ريال مدريد.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:10 م
صحفي آس ومحمد صلاح
صحفي " آس" ومحمد صلاح
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محمد السعيد
أكد "إدوارد كورناجو" الصحفي بموقع "آس" الإسباني، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ينوي الرحيل إلى ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

كان "إدوارد كورناجو"، أجرى حوارًا مثيرًا للجدل مع محمد صلاح مؤخرًا، حيث أبدى النجم المصري، غضبه من يورجن كلوب؛ بسبب عدم منحه شارة القيادة، كما فتح "صلاح" الباب أمام انضمامه إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلًا.

وقال إدوارد كورناجو في مقطع فيديو خاص لـ صدى البلد: "شعرت خلال حواري مع محمد صلاح، أنه غير سعيد في ليفربول وحزين من مدربه يورجن كلوب وإدارة الريدز".

وأضاف: "محمد صلاح يريد أن يشعر أنه محبوبا كواحد من قادة ليفربول، لأن القادة في العموم يشعرون أنهم يتم تقديرهم بالشكل الأمثل".

وتابع: "محمد صلاح أبلغني خارج الكاميرا، أنه سيوقع لنادي ريال مدريد".

وقال: "إن مستقبل محمد صلاح سيكون بين ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة المقبلة، لكن أعتقد أنه سينتهي به الحال في ريال مدريد، ليكون بديلا لهازارد الذي لم يثبت نفسه حتى الآن".

وواصل: "لا أعلم أذا ما كان صلاح سينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2021، أم صيف 2022".

واستطرد: "ذهاب صلاح إلى برشلونة أمر صعب، لأنه ليس مرشحا بقوة للانضمام إلى النادي الكتالوني، كما أن برشلونة يعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي".

وتابع: "تعاقد برشلونة مع محمد صلاح يحتاج إلى رحيل ميسي، كما أن النادي الكتالوني سيكون مطالبا ببيع بعض اللاعبين مثل كوتينيو وعثمان ديمبلي للتعاقد مع اللاعب المصري".

وأوضح أن برشلونة ليس لديه القدرة المالية لشراء صلاح، في حين أن ريال مدريد يمتلك الأموال لشراء مبابي وهالاند وصلاح".

وأضاف: "صلاح لديه روح تنافسية عالية، ويستطيع اللعب 4 أو 5 سنوات بأعلى مستوى ممكن، كما أنه سيفيد ريال مدريد خلال السنوات القادمة".

واختتم: "إحساسي الشخصي أن محمد صلاح  سيوقع لريال مدريد".
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