نائب: قادرون على تمثيل الشعب المصري تحت قبة البرلمان.. فيديو

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديهم وعي سياسي كبير رغم صغر سنهم إلا أنهم قادرون على التحدي وتمثيل الشعب المصري تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن رؤيتهم في العمل الرقابي هو تصحيح المسار وليس تصيد الأخطاء، وعدم التغاضي عن الفساد.





وأضاف درويش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة TeN، أن تمثيل الشباب بمجلس النواب يأتي نتيجة إرادة سياسية حقيقية ورغبة في تمكين الشباب وجيل الوسط، موضحأ أن شباب التنسيقية يعملون في كيان ومنصة حوارية محترمة.





وأكد أنهم لديهم وعي جيد بتحديات المرحلة وقادرين على التعبير عن آمال وطموح الشباب، لافتًا إلى أن ظروف البلد تحتم على مؤسسات الدولة التكامل.