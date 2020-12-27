ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي: مصر شريك حقيقي في الأمن القومي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:41 م
الجيش الليبي: مصر
الجيش الليبي: مصر شريك حقيقي في الأمن القومي
Advertisements
قسم الخارجي
أكد الجيش الليبي، اليوم الأحد، على دور القاهرة في تحقيق الأمن القومي لطرابلس، معتبرا أن "مصر شريك حقيقي في الأمن القومي الليبي، وذلك في تصريح خاص لشبكة "العربية".

وكان الجيش الليبي قد علق اليوم، الأحد، على سلسلة التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صباح اليوم، مؤكدا أن الرد على تركيا سيكون بشكل مناسب وغير متوقع.

وأطلق وزير الدفاع التركي، اليوم الأحد، سلسلة من التهديدات ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، زعم خلالها أن الجيش الليبي وقواته وداعموه باتو "هدفا مشروعا" في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.

وادعى  أكار، بحسب بيان وزارة الدفاع: "ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا. ولن يكون أمامهم مكان يفرون إليه إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم في كل مكان"، على حد قوله.

وجدير بالذكر أن تركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يكشف حقيقة تحريك القوات لشن حرب جديدة

زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي يصل إلى ليبيا

بعد زيارة غامضة.. وزير الدفاع التركي يغادر ليبيا

ليبيا: تركيا بدأت تأجيج الحرب في البلاد

بجاحة وتصعيد خطيرة.. تركيا تهدد باستهداف الجيش الليبي في جميع المناطق

ترشيحاتنا

إغلاق طرق أسيوط الغربي والسويس الصحراوي والكريمات الشرقي .. اقرأ التفاصيل

بعد ارتباطها بابن شقيق إلهام شاهين.. شاهد هنا شيحة مع أبنائها

حمد الله يفوز باستفتاء CNN لأفضل لاعب عربي 2020.. والشناوي يكتسح صلاح

هل تقبل الصلاة بثوب أصابه جنابة أو نجاسة ؟ .. أمين الفتوى يجيب

ليفربول يختار جيرارد لخلافة يورجن كلوب

تعرف على اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة