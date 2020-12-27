ضبط 53 مخالفة متنوعة والتحفظ على 2799 كيلو مواد غذائية بالدقهلية



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.



ففى مركز ومدينة المطرية، قال السيد محمد حمص رئيس المركز، إن اللجنة الخماسية قامت بالمرور على عدد 14 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 5 محاضر تموين وتحرير 7 محاضر نقص في الاشتراطات وعدم حمل شهادات صحية و 4 محاضر بيئة، كما تم إنذار 7 منشآت لمخالفه اشتراطات الصحة والسلامة المهنية طبقا لقانون العمل وتم التحفظ على 1 طن سكر و1 طن نخالة خشنة كما تم التحفظ على 500 كيلو ملح وعدد 229 كيس دقيق وزن الكيس واحد كيلوجرام، وتم إعدام 168 زجاجة عصير مانجو لفقدها خوصها الغذائية.



وفى مركز ومدينة الجمالية، قال محسن طه رئيس المركز، إن اللجنة المشكلة من الوحدة من المحلية والبيئة والتموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك قامت بالمتابعة والمرور على المحلات والمجازر والأسواق واسفرت اعمالها عن تحرير 4 محاضر مخالفة بيئية و3 محاضر عدم اعلان عن الأسعار و2 محضر صحية وبيئية و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم إعدام 15 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفى مركز ومدينة نبروه قال رضا قويطة إنه تم المرور على 9 منشآت منها محلات جزارة ومطاعم وسوبر ماركت وصيدليات وتم تحرير 7 محاضر مخالفات منها عدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة وإدارة صيدليات بدون صيدلى وتم ضبط 1000 قرص دواء مهرب غير مصرح له بالتداول و50 قرص دواء منتهى الصلاحية وتم اتخاذ الإجرءات القانونية والادارية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.



وفى مركز ومدينة شربين قال طارق شكرى رئيس المركز إن اللجنة المشكلة والتى ضمت فى عضويتها مدير مديرية الطب البيطري ومدير المعمل المرجعي للرقابه على الإنتاج الداجني بجمصة ومدير الادارة البيطرية بشربين وبالاشتراك مع اللجنة الخماسية بالمركز قامت ببحث شكوى احد أصحاب مزارع الدواجن بناحية ابو جلال والتي يتضرر فيها من وجود نافق بدواجن المزرعة وتم اخذ العينات اللازمة ودفن النافق تبعا للشروط الصحية المتبعة حفاظا على البيئة والصحة العامة وأثبتت التحاليل المبدئية اشتباه فى علف فاسد كما تتم متابعة التحاليل النهائية بمديرية الطب البيطري وتم غلق وتشميع محلا للأعلاف والأدوية البيطرية، كما تم بالتعاون مع إدارة البيئة والإدارة الصحيه المرور على بعض المخابز داخل المدينة للوقوف على جوده ومواصفات رغيف الخبز وتم تحرير 5 محاضر مخالفة لمواصفات النظافة و11 محضر غير مطابق لمواصفات الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلف محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية المذكورة بمتابعة تصرفات النيابة فى الواقعة المذكورة بالتنسيق والتعاون مع المديريات الخدمية المختصة.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التفتيش بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى والقوى العاملة وادارات البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.