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اقتصاد

شركة للصناعات الكيماوية تدرس زيادة استثماراتها بمصر بمقدار 200 مليون دولار خلال العام المالي المقبل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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أ ش أ
 تدرس شركة (تي سي آي سنمار) للكيماويات زيادة استثماراتها بالسوق المصري بمقدار 200 مليون دولار خلال العام المالي المقبل، لتعزز من استثماراتها الحالية لتصل الي 1.7 مليار دولار كإجمالي حجم استثمارات، ومن المتوقع أن يشهد الربعين الأول والثاني من عام 2021 زيادة الحصة السوقية نظرًا لنمو الطلب على مادة (البولي فينيل كلورايد).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (تي سي آي سنمار) للكيماويات المهندس شريف المنوفي- في بيان اليوم- إنه رغم تداعيات فيروس كورونا والخسائر التي تسببت بها الجائحة حرصت الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي وقامت بتوفير 50% من حجم إنتاجها من مادة (البولي فينيل كلورايد) للسوق المحلي، كما عملت على مد السوق المحلي باحتياجاته من (الكالسيوم كلورايد) كاملة، في حين قمت الشركة بتصدير90% من إنتاج الصودا الكاوية".

وأشار إلى نجاح الشركة في تصدير معظم إنتاجها في عام 2020 رغم تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن الشركة قامت بتصدير50% من إنتاجها من مادة (البولي فينيل كلورايد) بالرغم من تراجع الطلب العالمي على الصودا الكاوية، كما صدرت الشركة 90% من إنتاجها منها، وصدرت الجزء الأكبر من إنتاجها من (الكالسيوم كلورايد).

وبين نجاح الشركة في الحفاظ على معدلات إنتاجيتها من الكلور لتصل إلى 40 ألف طن خلال عام 2020، حيث أخذت على عاتقها المضي قدمًا في الحفاظ على معدلات إنتاجيتها من الصودا الكاوية لتصنيع الكلور والهيبوكلورايد، والتغاضي عن تحقيق أي ربحية انطلاقًا من دورها الرائد ومسئوليتها المجتمعية تجاه ما تشهده البلاد من فترة حرجة جراء تفشي من فيروس كورونا.
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