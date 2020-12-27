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تعليم

فحص 383 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس ونجاحها في وصولها إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.


وأشار محافظ البحيرة، إلي أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ إنطلاق المبادرة في 1/11/2020 وحتى الآن بلغ 383 ألف و832 طالبا وطالبة، حيث تم فحص 286533 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 97299 من طلاب الحضر.


وأوضح محافظ البحيرة، أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.


وأكد محافظ البحيرة، أن حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما.


ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، الثلاثاء الماضي ، حملات إشغالات ومتابعة الإلتزام بكافة القرارات بالتنسيق مع  شرطة المرافق أسفرت عن رفع الآتي:-

- تنفيذ 4 قرارات غلق إداري ضد منشآت مخالفه اداري وغلق وتشميع 4 مقاهي  لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بمركز ومدينه ايتاي البارود

- رفع 194 حالة إشغال بمركز ومدينه دمنهور.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه، أمس الإثنين، حملات متنوعة  بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع 162 حاله اشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف بمدينة دمنهور.

- رفع 120 حالة إشغال بمناطق الحدائق، وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- غلق 5 مراكز دروس خصوصيه وتحرير 4 محاضر غلق ضد كافتيريات ومقاهي  لعدم  الالتزام بقرارات الحظر بايتاي البارود.

- إزالة الإشغالات ولافتات الاعلانيه الغير مرخصه بشوارع كفر الدوار والدلنجات.


كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع  شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز (دمنهور، حوش عيسى، المحمودية، كفر الدوار، رشيد، الدلنجات)، عن رفع 181 حالة اشغال بواقع الآتي :-

- رفع 129 حاله اشغال مابين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف للقرارات الوقائية بمدينة دمنهور.

-  رفع 17 حالة إشغال ثابت و متحرك بطريق المحمودية - رشيد إلى جانب ازالة 146  لافته اعلانيه بشارع صبرى القاضى وطريق رشيد - المحمودية خلف المستشفى العام بمركز ومدينة المحمودية.

- رفع 35 حالة اشغال من الشوارع بمركز ومدينة حوش عيسي.

-إزالة إشغالات ولافتات اعلانيه مخالفة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

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