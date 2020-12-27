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محافظات

الموجه الثانية لكورونا.. نائب محافظ المنيا يتابع مستشفيات الحميات والصدر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:03 م
نائب المحافظ خلال
نائب المحافظ خلال الجولة
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أيمن رياض

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور على مستشفيات الصدر والحميات، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد خلال الجولة التي بدات في الساعات الاولي من صباح اليوم الاحد، أقسام المستشفيات، وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.


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واطمأن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم كما تابع العمل داخل احد مراكز الاشعة الخاصة.


من جهة أخرى قرر نائب محافظ المنيا، اغلاق احد المطاعم بحى وسط مدينة المنيا لمدة ثلاثة ايام وذلك لمخالفة التعليمات الصادرة لمجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، والتهاون والتقصير الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.



كان الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا ، قد قاد حملة مكبرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون ، تمكنت من ضبط طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار داخل احدى المنازل بعزبة سعد بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ على المضبوطات وتطبيق قرار الغلق، مع إخطار مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الكمية المضبوطة.


وقال نائب المحافظ، ان تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه لا تهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون، مشيرًا ان تنفيذ الحملات الميدانية يهدف الي القضاء على كافة ظواهر الغش التجاري واحتكار السلع والمواد الغذائية والبترولية.


أكد "أبوزيد"، استمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ الحملات والتي من خلالها يأتي في إطار الصالح العام للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لرصد المخالفات وضبط الخارجين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

الموجه الثانية لكورونا.. نائب محافظ المنيا يتابع مستشفيات الحميات والصدر
الموجه الثانية لكورونا.. نائب محافظ المنيا يتابع مستشفيات الحميات والصدر
الموجه الثانية لكورونا.. نائب محافظ المنيا يتابع مستشفيات الحميات والصدر
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