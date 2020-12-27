الموجه الثانية لكورونا.. نائب محافظ المنيا يتابع مستشفيات الحميات والصدر

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور على مستشفيات الصدر والحميات، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد خلال الجولة التي بدات في الساعات الاولي من صباح اليوم الاحد، أقسام المستشفيات، وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.
واطمأن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم كما تابع العمل داخل احد مراكز الاشعة الخاصة.
من جهة أخرى قرر نائب محافظ المنيا، اغلاق احد المطاعم بحى وسط مدينة المنيا لمدة ثلاثة ايام وذلك لمخالفة التعليمات الصادرة لمجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، والتهاون والتقصير الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.
كان الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا ، قد قاد حملة مكبرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون ، تمكنت من ضبط طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار داخل احدى المنازل بعزبة سعد بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ على المضبوطات وتطبيق قرار الغلق، مع إخطار مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الكمية المضبوطة.
وقال نائب المحافظ، ان تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه لا تهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون، مشيرًا ان تنفيذ الحملات الميدانية يهدف الي القضاء على كافة ظواهر الغش التجاري واحتكار السلع والمواد الغذائية والبترولية.
أكد "أبوزيد"، استمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ الحملات والتي من خلالها يأتي في إطار الصالح العام للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لرصد المخالفات وضبط الخارجين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.