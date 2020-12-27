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فيديوجراف.. إجراءات الكنيسة لقداس عيدي الغطاس والميلاد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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منار شعبان
في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة ترتيبات خاصة بالخدمات الكنسية وقداسي عيد الميلاد والغطاس.

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وقالت االكنيسة في بيان لها: "في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر العمل بمجموعة من الاجراءات بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من اليوم وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١ م  .

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ونستعرض المزيد من التفاصيل حول إجراءات الكنيسة القبطية الارثوذكسية في قداسي الغطاس وعيد الميلاد من خلال الفيديوجراف التالي.
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