فيديوجراف.. إجراءات الكنيسة لقداس عيدي الغطاس والميلاد

في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة ترتيبات خاصة بالخدمات الكنسية وقداسي عيد الميلاد والغطاس.





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وقالت االكنيسة في بيان لها: "في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر العمل بمجموعة من الاجراءات بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من اليوم وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١ م .





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