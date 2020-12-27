كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات؟ تفاصيل

ووفقا للخريطة الزمنية، تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، بينما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

عقد امتحانات إلكترونية في بعض الكليات

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق، إنه نظرًا لتزايد أعداد الإصابة واقتراب موعد الاختبارات بالكلية، تم الاعتماد على التعليم الإلكتروني بشكل كامل حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2020/2021 واعتماد الاختبارات الإلكترونية "بابل شيت" بشكل كامل لتسهيل عملية أداء الامتحانات على الطلاب.





كما كشفت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن طريقة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل 2021









وقد أوضحت "مصطفى"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه سيتم إجراء الامتحانات بأسلوب البابل شيت وهذا النظام تم تفعيله في امتحانات نهاية الترم السابق، حيث تم اختبار المنصات في امتحانات الميد تيرم وحققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من جانب الطلاب.









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كما يتم إجراء الامتحانات (أونلاين) بجميع مستوياتها من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الرابعة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وتزايد معدلات الإصابات.

و قال الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون بنظام بابل شيت، حيث تكون مدة الامتحان ساعة ونصف.







وأضاف "كامل"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الامتحان سيكون عبارة عن عشرين أو خمسة وعشرين سؤالا، مع تطبيق نفس ضوابط الفصل الدراسى السابق بالنسبة للطالب المتغيب عن الامتحان، حيث يعتبر متغيبا بعذر.







