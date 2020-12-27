ذات أهمية خاصة.. السعودية تعلن عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مواقع مختلفة.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نجاح شركة "أرامكو" السعودية في التوصل لأربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، وهي شمال غرب الظهران وشمال غرب رفحاء وجنوب غرب حقل الغوار.





وأوضح أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران؛ حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدًّا، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بـ3.2 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز يوميًّا.





ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4؛ حيث وصل الإنتاج الأولي، من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلًا يوميًّا، من نفس نوعية الزيت، مصحوبًا بـ3 ملايين قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدًّا، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلًا يوميًّا، مع 1.6 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم.





وحول هذا الاكتشاف، قال وزير الطاقة السعودي، إنه يتمتع بأهمية خاصة؛ لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدًّا من متكون جبل طويق.





كما تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصارة، في بئر المنحز جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء جنوب الحقل نفسه. حيث تدفق الغاز، من بئر المنحز، بمعدل 18 مليون قدم مكعب قياسية في اليوم، مع 98 برميلًا من المكثفات يوميًّا؛ بينما تدفق الغاز، من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعب قياسية يوميًّا.





وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية؛ حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلًا في اليوم.



