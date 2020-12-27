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أخبار العالم

أردوغان يطمس الأدلة بالتفجيرات.. وثائق مسربة تفضح تركيا ودعمها لداعش

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:25 م
أردوغان يدعم داعش
أردوغان يدعم داعش
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شيماء مصطفى
كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، عن وثائق مسربة خاصة بنشاط المخابرات التركية، ودعمها لإرهابيي تنظيمات داعش والقاعدة بالأسلحة وطمسها لهذه الأدلة.

وجاءت هذه الوثائق، من ملفات المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة، حيث سلط تقرير الموقع السويدي الضوء على أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية التركية، تم تدبيرها لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى تنظيم داعش، وفقًا لشهادة ضابط كبير في المخابرات العسكرية التركية.

وذكر الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباراتي، أمام المحكمة، أن التفجيرات التي وصفت بأنها حوادث في مستودعات الأسلحة العسكرية التركية تم تدبيرها لطمس مشكلة الأسلحة المفقودة من القوات المسلحة التركية التي أعطتها لتنظيم داعش.

وأوضح أن المخازن التي جرى تفجيرها بقصد التمويه، توزعت ما بين المدن التركية أفيون وأورفا، ومواقع شمال جزيرة قبرص، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود الأتراك.

وكان أوزجان يشير إلى انفجار وقع يوم 5 سبتمبر 2012، ودمر مستودع ذخيرة في مقاطعة أفيون وقتل 25 جنديًا، لكن الجيش التركي قلل من شأنه.

وأكد معارضو الحكومة أنه إذا كانت هناك محاسبة مشددة ومراجعة من خلال السجلات العسكرية، ما كان الانفجار حدث.

ووقع انفجار آخر في إقليم شانلي أورفا جنوب شرق تركيا في 13 نوفمبر 2019، مما أدى إلى إصابة 16 جنديًا، والثالث الذي يشير إليه أوزكان حدث في جزيرة قبرص بالجزء الذي تسيطر عليه تركيا يوم 12 سبتمبر 2019، حيث تعرضت منطقة عسكرية بها لتفجير ضخم.

وأوضح الموقع السويدي، أن أوزجان، بصفته مسؤولًا في مركز استخبارات رئيسي في العاصمة التركية، كان في وضع يسمح له بالوصول إلى معلومات سرية، فمنذ أن عمل مع قوات الدرك وإنفاذ القانون في المناطق الريفية والمحافظات الحدودية، وكان يعلم بالعلاقات السرية بين حكومة أردوغان وجماعتي القاعدة وداعش.

وأشار أوزجان إلى أن الجنود الأتراك يعرفون جيدًا أن الأسلحة المتواجدة في مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة قد ذهبت إلى داعش، لافتا إلى أن انفجارات مماثلة قد تحدث في المستقبل.

وأظهر التقرير أن تزويد نظام أردوغان، داعش، بالأسلحة لم يكن سرّا، ففي سبتمبر 2014 نشرت صحيفة "طرف" Tarf التركية أنه تم العثور على ذخيرة تحمل علامة التصنيع التركية الرسمية، على ذخيرة داعش، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الصحيفة واعتقال رئيس التحرير.
أردوغان يطمس الأدلة بالتفجيرات.. وثائق مسربة تفضح تركيا ودعمها لداعش
أردوغان يطمس الأدلة بالتفجيرات.. وثائق مسربة تفضح تركيا ودعمها لداعش
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