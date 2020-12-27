القبض على مركبين على متنهما 28 صيادًا مصريًا في تونس

أعلن أحمد نصار نقيب الصيادين في كفر الشيخ اليوم، قيام السلطات التونسية بالقبض علي مركبين للصيد من برج مغيزل منذ 3 أيام وعلى متنهما 28 صيادًا.





وقال نقيب الصيادين في كفر الشيخ، إن المركب الأول اسمه (حسن وحمادة ) ملك أحمد محمد الديب وعلي متنه 16 صيادًا، والمركب الثاني اسمه (كريم وعلي ) وعلى متنه 12 صيادًا وملك فرج محمد الديب.



