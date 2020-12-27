القبض على مركبين على متنهما 28 صيادًا مصريًا في تونس

أعلن أحمد نصار نقيب الصيادين في كفر الشيخ اليوم، قيام السلطات التونسية بالقبض علي مركبين للصيد من برج مغيزل منذ 3 أيام وعلى متنهما 28 صيادًا.
وقال نقيب الصيادين في كفر الشيخ، إن المركب الأول اسمه (حسن وحمادة ) ملك أحمد محمد الديب وعلي متنه 16 صيادًا، والمركب الثاني اسمه (كريم وعلي ) وعلى متنه 12 صيادًا وملك فرج محمد الديب.
وتابع، أن المركبين كانا في رحلة صيد عادية ونظرًا لسوء الأحوال الجوية وسوء حالة السواحل المصرية بالنسبة لقلة الأسماك توجها إلى منطقة «مالطابنك»، لافتًا إلى أنها منطقة دولية يعمل بها جميع دول البحر المتوسط ونظرًا لسوء الأحوال مما دفع هذين المركبين إلى الاقتراب من السواحل التونسية.