مجلس النواب: نراعي الالتزام بالإجراءات الاحترازية في استخراج بطاقات الأعضاء

قال المستشار محمود فوزى ، الأمين العام لمجلس النواب، إنه تم استقبال نواب النظام الفردى من 5 محافظات، لتسليمهم كارنيهات العضوية.





وأضاف المستشار محمود فوزى ، خلال حواره ببرنامج "الآن "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظات تضم نواب القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح.





وأشار العام لمجلس النواب إلى أن الإجراءات تسير بشكل طبيعي، منوهًا إلى أنه على مدار الأربعة أيام الماضية تم الانتهاء من تسليم كارنيهات نواب القائمة بنسبة 99% .



