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برلمان

نائب يرفض الإغلاق الجزئي فى مصر لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إنه ضد فكرة الإغلاق الجزئى فى مصر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، خاصة وأن هذا القرار سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة.

وطالب المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى فى أماكن التزاحم.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قرار إغلاق جزئى أو كلى فى مصر سيكون فى يد الحكومة لكى تحسم ذلك.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان،  أمس السبت، عن خروج  477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و 7352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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