تعرف على فعاليات المشروع القومي بدمياط لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس

تابعت اليوم، الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، فعاليات المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، مشددة علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتهيئة الأجواء لانتظام فعاليات المشروع القومي.





وأكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تجرى اليوم فعاليات المشروع لطلاب المدارس، لليوم الثاني بإدارة دمياط التعليمية، ودمياط الجديدة التعليمية بحضور لجنة وزارية لتقييم الطلاب، ويحيى توما مدير عام الخدمات التعليمية وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية وموجهي التربية الرياضية.





وأضاف "عثمان" أن فعاليات المشروع تهدف إلى اختيار أفضل الطلاب لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لا يمكن أن يكون طالب حاصل على أعلى الدرجات ومتفوق علميا ولياقته الصحية أو البدنية غير صحيحة.





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وأضاف "وكيل الوزارة" أن مديرية التربية والتعليم، أعدت بشكل جيد للمشروع مع مراعاة عدم تجمع الطلاب أو حدوث اختلاط بين الطلاب نظرا لظروف انتشار وباء كورونا، كما أن الطالب يستطيع أن يمارس الألعاب التي تمكنه من رفع لياقته في منزله وليس شرطا أن يكون مع زملائه أو في الملاعب.



