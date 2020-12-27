ضبط نصاب بسوهاج استولى على أموال المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.





أكدت تحـــريـــات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج – له معلومات جنائية ) بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين بوظائف حكومية من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولى العديد من الجهات ، وقدرته على إلحاقهم بوظائف بتلك الجهات (خلافًا للحقيقة) ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين ، إلا أنه لم يفِ بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .