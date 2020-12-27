إحباط تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية إلى داخل البلاد .. صور

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية البحري .





وبحسب بيان، الأحد، أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى الشركات الصناعية الكائن مقرها بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل إحدى الحاويات وصلت لميناء الإسكندرية مشمولها (رولات نايلون) على غير الحقيقة وأنها تحوى بداخلها أصناف محظور دخولها البلاد.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفرز مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (حوالي 25 طن من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام)، حيث قدّرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ (70 مليون جنيه) تقريبًا.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.