تقديم العلاج لـ2300 مستفيد.. انتهاء أعمال قافلة جامعة عين شمس بمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد

‌أنهت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر أعمالها بنجاح.





وذلك تحت رعاية اللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر و الذكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف الدكتور . شهيرة سمير موسى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور . طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي وإشراف إدارى سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة.





حيث قدمت القافلة خدماتها المتنوعة فى محاورها المختلفة بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية واستقبلت عيادات القافلة المختلفة ما يزيد عن ٢٥٠٣ مستفيد من تخصصات الرمد و الباطنة ، الصدر ، الأسنان، النساء،الجلدية وغيرها .









كما قدمت صيدلية القافلة الأدوية بالمجان لأكثر من ٢٣٠٠ مستفيد ، فضلًا عن إجراء ٢١ عملية جراحية فى مختلف التخصصات و تحويل ١٣٩ حالة إلى مستشفيات جامعة عين شمس وذلك على مدار أربعة أيام مدة انعقاد القافلة.





أما عن محور محو الأمية الذي قدمه مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار إدارة تعليم الكبار بشلاتين ، تم تسليم ٤٠ شهادة محو أمية و إجراء ٣٠ اختبار قياس مستوى بحضور السيد اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة الشلاتين .





وفى إطار إهتمام إدارة الجامعة بنشر الوعى الثقافى لدى الأهالى تم تقديم عدد من الندوات التوعوية التي قدمها أ. طارق عبد الفتاح والتى استفاد منها نحو ٦٠٠ فرد وتناولت الإنتماء و حب الوطن و مهارات الاتصال الفعال عن كيفية تقديم خدمة طبية متميزة و مهارات بناء الثقة بالنفس والأهداف الدولية لسلامة وأمان المرضى.









كما شملت أنشطة القافلة تقديم حزمة من المساعدات الغذائية لأهالى حلايب والشلاتين وأبو رماد.