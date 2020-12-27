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حوادث

الأجهزة الأمنية تنجح في عقد الصلح بين 6 عائلات بسوهاج وأسيوط

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:13 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام  فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة جرجا.
 
كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف 4 عائلات بدائرة مركزى شرطة أسيوط وبندر ساحل سليم، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".. حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات ، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٍ منهم بعدم التعرض للآخر.

وذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.
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