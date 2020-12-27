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اقتصاد

بعد ميدان التحرير.. الصوت والضوء تستعد لإضاءة ميادين القاهرة الخديوية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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علياء فوزى
نفذت منذ أشهر قليلة شركة مصر للصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشروع إضاءة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية، وذلك في إطار التوجيهات بتطوير القاهرة الخديوية بدءًا بميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بأعمال مشروع الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح وإضاءة العمارات المطلة على الميدان بعدد 21 عمارة منها مجمع التحرير ومبنى الجامعة العربية ومبنى وزارة الخارجية القديمة ومبنى الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى أعمال إضاءة المسلة والنافورة والموقع العام شاملًا التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة الجمالية والتي تتناسب مع القيمة التراثية الخاصة بالمنطقة وإظهارها بالشكل اللائق.

وقد بلغت تكلفة المشروع بالكامل الذي تم على ثلاثة مراحل حوالي 60 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع حوالي 3 شهور.

فيما تقوم حاليًا شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بالتجهيز للبدء في أعمال إضاءة باقي ميادين القاهرة الخديوية، وبتكليف من  رئيس الوزراء، لتشمل الأعمال ميادين طلعت حرب ومصطفى كامل والأوبرا والشوارع المؤدية لها، في إطار مشروع التطوير الذي يشمل المباني سواء من خلال توحيد شكل الواجهات، والإعلانات، وكذلك الإضاءة، مثلما حدث في ميدان التحرير، خاصة أن هذه المباني لها أهمية تاريخية كبيرة ومسجلة ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز لمدينة القاهرة.

وتتضمن أهداف المشروع إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة بها وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلًا عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلًا عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري المتفرد، ويضفي على المنطقة ليلًا بعدًا جماليًا جذابًا. هذا إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ والصيانة، وذلك عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية مثل ملاك العقارات، وملاك ومستأجرى المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة.

من ناحية أخرى، قامت شركة مصر للصوت والضوء بالإعلان عن طرح مزايدة عامة عالمية بنظام المظاريف المغلقة (فني/ مالي) لعملية تطوير والمشاركة بالإدارة لمنطقة الصوت والضوء بالهرم لمدة 15 سنة تجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

يأتي هذا في إطار الحرص على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات والارتقاء بها من أجل زيادة أعداد زائريها بصفة خاصة والسائحين إلى جمهورية مصر العربية بصفة عامة، وزيادة عوائد الدولة مستقبلًا كنتيجة لذلك من خلال تطوير الخدمات باعتبار ذلك المعلم من عجائب الدنيا السبع، ويجب أن ترتقي الخدمات به إلى مستوى عالمي لوضعه في مكانه الطبيعي.

 ويشمل الطرح (كبائن تشغيل العروض - برج الليزر والبروجيكتور - أجهزة  بروجيكتور - أجهزة إضاءة حديثة ملائمة للعرض - أجهزة و مؤثرات صوتية ملائمة للعرض - مسرح الصوت والضوء بسعة 3000 كرسي تقريبًا - الحديقة الملحقة بمبنى الإدارة العامة - كافيتريا بهو خوفو - المخازن الملحقة بالمسرح - دورات المياة) وقيام المستثمر (المشارك) على نفقته الخاصة بتطوير عرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم بأحدث التقنيات فى المالتي ميديا ووسائل إسقاط الصور والليزر وكذلك أصول المنطقة المخصصة المشار إليها سابقًا على أرقى صورة عالمية بنظام المشاركة بالإدارة، على أن يتم تطوير عرض الصوت والضوء وتسجيلاته على أحدث التقنيات العالمية.

وقد تقدم عدد خمس شركات لشراء كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لبدء تقديم العروض الفنية والمالية واختيار العرض المناسب.
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