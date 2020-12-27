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حوادث

شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:51 م
التسهيل على كبار
التسهيل على كبار السن
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
      
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من المواطنين،من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها. 

وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم،وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية ، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .



شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات
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