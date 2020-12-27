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تعليم

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:28 م
صورة الجدول
صورة الجدول
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يوسف رجب

أعلن مديرية التربية والتعليم بقنا، عن مواعيد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بمحافظة قنا للعام الدراسى 2020/ 2021، والتى تبدأ فى 10 يناير و تنتهى 4 فبراير 2021.

تضمنت الجداول التى تم الإعلان عنها، الصف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية، للمدارس العامة والرسمي للغات والدمج.

كما تم الإعلان عن مواعيد الصف الأول والثاني والثالث للمرحلة الإعدادية بالمدارس العامة و الرسمي للغات والدمج والمهني.

وتضمنت المواعيد المعلن عنها، جداول امتحانات الصف الأول و الثاني الثانوي العام والرسمي للغات.

كما تضمنت جداول الصف الأول و الثاني الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات، و الصف الأول والثاني والثالث والرابع الثانوي الفني نظام الخمس سنوات.

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ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا
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