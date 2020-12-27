برلمانية: سأتقدم بمشروع قانون لتنظيم تداول المعلومات وتنظيم العمالة المنزلية

أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة أنها ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم تداول المعلومات وحرية التداول للمعلومات.





وقالت خلال تسلمها كارنيه عضوية برلمان 2021 إنها ستتقدم بمشروع قانون بشان تنظيم العمالة المنزلية لأن تلك الفئة لم تجد من يهتم بها لصالحها ولصالح المجتمع، لافتةً إلى أنها ستنضم إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار داخل المجلس.





ووجّهت النائبة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي موضحة أنه الداعم الأول للمرأة المصرية وأضافت " افتخر بانتخاب أهل الدائرة لها للمرة الثانية على التوالي.





وأضافت الشعب المصري يتمتع بالذكاء ويقف بجوار من يجده يقوم بالدور الخدمي والنيابي مضيفة " افتخر بانتخابي لعضوية البرلمان للمرة الثانية على التوالي بالنظام الفردي.





يستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي:القاهرة ،الجيزة،القليوبية ، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالي 90 نائبًا.





و يوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هي بورسعيد، الإسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ بإجمالي 108 نواب.





اما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هيالفيوم، بني سويف، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ،قنا ، الأقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء بإجمالي 86 نائبا.