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حوادث

ضبط موظف بمستشفى بالغربية اختلس أموال رسوم الدخول

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:43 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به .

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (موظف بإحدى المستشفيات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية) بإستغلال موقعه الوظيفى والمنوط به تحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى وإختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى أثناء فترة تواجدهم بها وتعديل المبالغ المحصلة من المريض فعليًا على كلٍ من الصور الكربونية الخاصة بالمراجعة وأصل دفتر التحصيل إلى مبلغ أقل من المبلغ الفعلى وإختلاس الفرق بين القيمتين والإستيلاء عليها لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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