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أخبار العالم

خلال يناير.. محققون فرنسيون في لبنان لاستجواب كارلوس غصن

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:57 م
كارلوس غصن
كارلوس غصن
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شيماء مصطفى
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن محققين فرنسيين سيصلون إلى لبنان الشهر المقبل لاستجواب المدير التنفيذي السابق لشركة "رينو - نيسان"، كارلوس غصن.

ونقلت الوكالة، أمس السبت، عن مسؤول في وزارة العدل اللبنانية، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "المحققين الفرنسيين سيعملون بالتنسيق مع زملائهم اللبنانيين.

لكن لم يكشف المصدر عن موعد الزيارة المرتقبة وفحوى المعلومات التي يسعى المحققون الفرنسيون إلى الحصول عليها.

وتصدر اسم غصن، الذي يحمل جنسيات لبنان وفرنسا والبرازيل، عناوين الصحف العالمية أواخر ديسمبر الماضي، عندما فر من اليابان، حيث كان ينتظر هناك المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، ووصل إلى لبنان عبر تركيا. 

كما أطلق في فرنسا تحقيقان متعلقان بغصن، يتمحور أحدهما حول معاملات مالية مشبوهة بين "رينو" وشركة SBA، والثاني دفع شركة RNBV التابعة لـ"رينو --نيسان"، ومقرها في هولندا، ملايين اليوروهات مقابل تنظيم رحلات وحفلات خاصة له

ويهدف التحقيق الفرنسي إلى تحديد المسؤولين عن المخالفات المزعومة التي اقترفت بين عامي 2009 و2020.
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