ضبط موظف بشركة الكهربا استولى على أموال التحصيل لنفسه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (رئيس قسم التحصيل بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمحافظة قنا "سابقًا") باستغلال موقعه الوظيفى كونه المنوط به إستلام المبالغ المالية التى يقوم محصلى الشركة المشار إليها بتحصيلها من عملاء الشركة وإختلاس مبالغ مالية لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة.





عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.