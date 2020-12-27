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اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بإنشاء مكاتب سجل تجاري ملحقة بفروع بنك الإسكندرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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نشرت الجريدة الرسمية اليوم /الأحد، قرار وزير التموين، بشأن السجل التجارى وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث جاء القرار بإنشاء مكاتب سجل تجارى ملحقة بفروع بنك الإسكندرية لتأدية خدمات السجل التجارى.

 

وذلك فى فرع منطقة شمال القاهرة بمحافظة القاهرة تحت اسم مكتب سجل تجارى بنك الإسكندرية- فرع منطقة شمال القاهرة، ويختص بقيد التجار الكائن محالهم الرئيسية أو الفرو التابعة لها بدائرة محافظة القاهرة.

 

وفى فرع سيزوستريس بمحافظة الإسكندرية تحت اسم مكتب سجل تجارى بنك الإسكندرية فرع سيزوستريس، ويختص بقيد التجار الكائن محالهم الرئيسية أو الفروع التابعة لها بدائرة محافظة الإسكندرية.

 

وفى فرع سوهاج تحت اسم مكتب سجل تجارى بنك الإسكندرية فرع سوهاج، وطنطا تحت اسم مكتب سجل تجارى بنك الإسكندرية فرع طنطا.

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