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بين الناس

لا نستطيع السير .. أهالى شارع المكلة ببولاق الدكرور يطالبون برصف الطريق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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احمد قطب

أرسلت القارئة أمنية عمر شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم رصف منطقة سكنها منذ عدة سنوات.


وقالت عمر في شكواها نعاني نحن سكان شارع الملكة بحي بولاق الدكرور محافظة الجيزة من تكسير الأسفلت والأرصفة  ولم يتم رصفها منذ سنوات طويلة وتم الانتهاء من اعمال صرف صحي ولم يتم اعادة الشئ لأصله.


واشارت أمنية عمر إلى أنهم لا يستطيعون  حتي المشي على أقدامهم بسب تهالك الطرق، موضحة أن السيارات تهالكت بسبب  هذه الطرق، كما تنتشر الكلاب الضالة بالمنطقة مما يدخل الرعب في قلوب النساء والأطفال وكبار السن.


وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلات رئفت باهالي المنطقة.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

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