بمقدمات حجز تبدأ من 48 ألف جنيه.. غدا آخر فرصة لكراسات شقق متوسطي الدخل‎

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن غدًا الإثنين 28 ديسمبر، هو آخر فرصة لشراء كراسات الشروط، وسداد المقدمات، لحجز وحدات متوسطي الدخل، والمطروحة ضمن المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".





بينما تقرر مد فترة رفع المستندات لوحدات منخفضى ومتوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية، على الموقع الإلكتروني، حتى يوم الخميس 31 ديسمبر، لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز من رفع مستنداتهم.





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وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سبق فتح باب حجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمتوسطى الدخل فى 11 مدينة جديدة، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.





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وقالت عبدالحميد، أنه يتم طرح وحدات بمساحة 100 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10.5 ألف جنيه، وكذا وحدات بمساحة 120 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 11.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.





وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8 % سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا وفقًا لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها.





وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو اى تساؤل أو استفسار، أن يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.